Кадыров показал кадры зачисток чеченскими омоновцами жилого сектора в зоне спецоперации

Чеченский лидер Рамзан Кадыров показал кадры зачисток омоновцами из Чечни жилого сектора в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Омоновцы зачистили крупный жилой сектор в одном из освобождённых населённых пунктов», — написал он в Telegram.

Кадыров уточнил, что в результате разминировано несколько домовладений, обнаружены схроны с боеприпасами и учебные пособия по диверсионно-подрывной работе.

16 марта заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор сообщил, что российские сапёры обезвредили установленное ВСУ противотанковое минное поле под Мариуполем.

Он отметил, что было уничтожено более 200 мин ТМ-62, продолжается разминирование поля и уничтожение оставшихся взрывоопасных предметов.