Узнать больше

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 80 солдат ВСУ на Донецком направлении

Короткая ссылка
На Донецком направлении «Южная» группировка ВС России за сутки уничтожила более 80 солдат ВСУ и 13 единиц техники.
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 80 солдат ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», — сказано в сводке ведомства.

Также сообщается, что российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

18 марта в Минобороны сообщили, что в Донецкой Народной Республике был поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить