Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 80 солдат ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении «Южная» группировка ВС России за сутки уничтожила более 80 солдат ВСУ и 13 единиц техники.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», — сказано в сводке ведомства.

Также сообщается, что российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

18 марта в Минобороны сообщили, что в Донецкой Народной Республике был поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.