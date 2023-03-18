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Украинская компания «Старлинк» выиграла суд у SpaceX

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Украинская IT-компания «Старлинк» выиграла суд против американской SpaceX, подавшей в суд с требованием прекратить регистрацию торговой марки из-за совпадения с названием Starlink.
Украинская компания «Старлинк» выиграла суд у SpaceX
  • Legion-Media

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

«Украинская компания «Старлинк» выиграла суд против компании Илона Маска», — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинское ООО «Старлинк» зарегистрировало товарный знак ещё в феврале 2011 года, а Starlink основали в 2015 году.

В ноябре американская компания SpaceX подала иск против украинского предприятия «Старлинк» и Укрпатента, требуя прекратить регистрацию торговой марки из-за совпадения с названием Starlink.

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