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Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести областях Украины

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В Киеве и области, а также ряде регионов на севере и востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Тревогу объявили в Киеве, а также в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, сигнал тревоги звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Кроме того, в украинском энергохолдинге «ДТЭК» заявили, что стабилизационные отключения света ввели в ряде районов Киева и Киевской области.

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