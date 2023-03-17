Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести областях Украины

В Киеве и области, а также ряде регионов на севере и востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Тревогу объявили в Киеве, а также в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, сигнал тревоги звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Кроме того, в украинском энергохолдинге «ДТЭК» заявили, что стабилизационные отключения света ввели в ряде районов Киева и Киевской области.