Гагин: ВСУ пытались войти в Артёмовск из Часова Яра
- AP
Как передаёт его слова РИА Новости, противник сосредоточил в Часовом Яре серьёзную группировку, перебросил туда свежие подразделения, которые уже пытались провести контрнаступление, войти в город.
«Попытки были купированы, но противник сейчас достаточно силён на этом направлении», — отметил Гагин.
Ранее он сообщил, что российские военные контролируют до 70% Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские бойцы не позволили украинским взводам покинуть Артёмовск (Бахмут).