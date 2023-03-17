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Гагин: ВСУ пытались войти в Артёмовск из Часова Яра

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВСУ пытались войти в Артёмовск (Бахмут) из Часова Яра, но российские войска пресекли эти действия.
Гагин: ВСУ пытались войти в Артёмовск из Часова Яра
  • AP

Как передаёт его слова РИА Новости, противник сосредоточил в Часовом Яре серьёзную группировку, перебросил туда свежие подразделения, которые уже пытались провести контрнаступление, войти в город.

«Попытки были купированы, но противник сейчас достаточно силён на этом направлении», — отметил Гагин.

Ранее он сообщил, что российские военные контролируют до 70% Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские бойцы не позволили украинским взводам покинуть Артёмовск (Бахмут).

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