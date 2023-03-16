Узнать больше

Сальдо: силы России полностью контролируют линию соприкосновения на левобережье Днепра

Короткая ссылка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левом берегу Днепра.
Сальдо: силы России полностью контролируют линию соприкосновения на левобережье Днепра
  • РИА Новости

«На сегодняшний день российские войска полностью контролируют линию соприкосновения с левой стороны (Днепра. — RT)», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ВСУ наносят удары по Херсону, чтобы обвинить российские силы в обстрелах города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить