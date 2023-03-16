Сальдо: силы России полностью контролируют линию соприкосновения на левобережье Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левом берегу Днепра.

«На сегодняшний день российские войска полностью контролируют линию соприкосновения с левой стороны (Днепра. — RT)», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ВСУ наносят удары по Херсону, чтобы обвинить российские силы в обстрелах города.