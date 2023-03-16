Сальдо: силы России полностью контролируют линию соприкосновения на левобережье Днепра
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левом берегу Днепра.
- РИА Новости
«На сегодняшний день российские войска полностью контролируют линию соприкосновения с левой стороны (Днепра. — RT)», — цитирует его ТАСС.
По его словам, ВСУ наносят удары по Херсону, чтобы обвинить российские силы в обстрелах города.
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