В Житомирской области ввели стабилизационные отключения света
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Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
«Из-за значительных повреждений сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в Киеве. В настоящее время в этих регионах применяются ограничения потребления», — говорится в сообщении.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Утром 16 марта в Сумской области на севере Украины произошли взрывы.