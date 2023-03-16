В Житомирской области ввели стабилизационные отключения света

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Житомирской области Украины.

Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Из-за значительных повреждений сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в Киеве. В настоящее время в этих регионах применяются ограничения потребления», — говорится в сообщении.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Утром 16 марта в Сумской области на севере Украины произошли взрывы.