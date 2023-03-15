Пригожин: афганские бойцы ЧВК «Вагнер» работают с гаубицами США и комплексами Javelin
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарий Пригожина, опубликованный на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсетях.
«Да, действительно, афганские бойцы ЧВК «Вагнер» работают у нас в небольшом количестве», — сообщил он.
Пригожин уточнил, что в группе действует артиллерийское подразделение, обученное работать на американских артсистемах, гаубицах M777, с Javelin и другим вооружением.
Ранее Пригожин заявил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населённый пункт Зализнянское в районе Артёмовска (Бахмута).