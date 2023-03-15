Боец украинского «Азова» признался в убийстве мирного жителя в Мариуполе

Санитар украинского националистического полка «Азов»* Евгений Савельев признался в убийстве мирного жителя Мариуполя.

Как сообщает РИА Новости, в ходе боёв азовцы заметили мужчину, который не прятался в подвалах, как другие местные жители, а несколько дней подряд выходил между украинскими позициями и ДНР якобы на разведку.

Военные решили, что он может быть наводчиком войск республики, но не попытались его задержать для получения информации.

«Посовещавшись группой, было принято решение о том, чтобы его ликвидировать, так как его подозревали в том, что он был наблюдатель. В очередной раз, когда начался бой, этот мужчина опять вышел. Я незамедлительно доложил командиру», — сказал Савельев.

Командир приказал убить мужчину. По словам азовца, он не думал в тот момент о своих действиях и выстрелил несколько раз. Потом выяснилось, что тело забрали местные жители.

Пленный украинский морпех Владислав Кулык ранее рассказал о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, в окрестностях завода им. Ильича в Мариуполе.

Также пленный украинский военный Вячеслав Андреев рассказал, как боевики батальона «Азов» расстреливали жителей Мариуполя из танка во время боёв за город.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.