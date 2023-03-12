Российские силы уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении
Российские силы поразили живую силу и технику украинской армии на Краснолиманском направлении, за сутки ликвидированы до 100 военных Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
Также стало известно, что российские военные за минувшие сутки уничтожили более 220 солдат ВСУ в ходе боевых действий на Донецком направлении.
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 45 человек.
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