Вооружённые силы России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили принадлежащую украинской армии самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» на Херсонском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что в районе населённого пункта Петропавловка в ДНР поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300.