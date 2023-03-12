В МО России сообщили об уничтожении украинской САУ «Гвоздика» на Херсонском направлении
Вооружённые силы России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили принадлежащую украинской армии самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» на Херсонском направлении.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что в районе населённого пункта Петропавловка в ДНР поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300.
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