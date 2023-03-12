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Российский танкист с позывным Азер рассказал о преимуществах танка Т-90М

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Российский танкист с позывным Азер рассказал, какими преимуществами обладает новый танк Т-90М.
Российский танкист с позывным Азер рассказал о преимуществах танка Т-90М
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, этот танк оснащён новейшим оборудованием, которое позволяет наносить противнику максимальный урон и при этом сохранять жизнь членам экипажа.

Кроме того, добавил военнослужащий, танк обладает специальным маскировочным комплексом, снижающим тепловую заметность техники.

«В натовской технике такого нет. Мы всегда их видим, они нас не палят», — подчеркнул танкист.

Ранее стало известно, что танкисты российской армии с помощью Т-90М поразили украинский наблюдательный пункт после получения координат по разведданным.

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