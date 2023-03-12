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Воздушную тревогу объявили в четырёх украинских областях

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Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Воздушную тревогу объявили в четырёх украинских областях
  • Gettyimages.ru

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Ночью 12 марта сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

В начале октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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