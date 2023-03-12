РИА Новости: Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме», — говорится в сообщении.
По словам источника, киевские власти необоснованно обвиняют российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, при этом сами нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы.
Ранее в Запорожской области потребовали от Киева прекратить блокировать Каховское водохранилище.
Также в МАГАТЭ сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище снижается.