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РИА Новости: Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС

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Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по её восстановлению с целью обострить в информационном поле угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме», — говорится в сообщении.

По словам источника, киевские власти необоснованно обвиняют российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, при этом сами нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы.

Ранее в Запорожской области потребовали от Киева прекратить блокировать Каховское водохранилище.

Также в МАГАТЭ сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище снижается.

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