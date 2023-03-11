ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ребёнок погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных.
Также украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой.