В МВФ заявили, что Молдавия выйдет из экономического кризиса быстрее других стран Европы

Молдавия сможет выйти из экономического кризиса раньше других европейских стран, так как раньше столкнулась с ростом инфляции, заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер в эфире RliveTV.

«Наблюдаем существенное снижение темпов экономического роста в Европе. Мы также видим, что Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что молдавский регулятор раньше других центральных банков по Европе принял нужные меры по сдерживанию инфляции.

В феврале молдавский парламент продлил ещё на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за кризисов в энергетике.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам февраля замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее.