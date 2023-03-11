В МВФ заявили, что Молдавия выйдет из экономического кризиса быстрее других стран Европы
- РИА Новости
«Наблюдаем существенное снижение темпов экономического роста в Европе. Мы также видим, что Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что молдавский регулятор раньше других центральных банков по Европе принял нужные меры по сдерживанию инфляции.
В феврале молдавский парламент продлил ещё на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за кризисов в энергетике.
Годовая инфляция в еврозоне по итогам февраля замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее.