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CNN: ВС России адаптировали стратегию ракетных ударов для прорыва ПВО Украины

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Россия адаптировала свою стратегию ракетных ударов под задачи прорыва украинской ПВО, сообщает телеканал CNN.
CNN: ВС России адаптировали стратегию ракетных ударов для прорыва ПВО Украины
  • РИА Новости

«За последние шесть месяцев или около того наблюдалась тенденция к увеличению разрывов между ракетными налётами, ракеты используются одновременно, чтобы затруднить перехват», — заявил старший научный сотрудник по военно-воздушным силам и технологиям лондонского аналитического центра Джастин Бронк.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри рассказал, что Россия использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также, предположительно, ложных целей.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны Украины не смогла сбить ни одной российской ракеты «Кинжал».

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