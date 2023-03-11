CNN: ВС России адаптировали стратегию ракетных ударов для прорыва ПВО Украины

Россия адаптировала свою стратегию ракетных ударов под задачи прорыва украинской ПВО, сообщает телеканал CNN.

«За последние шесть месяцев или около того наблюдалась тенденция к увеличению разрывов между ракетными налётами, ракеты используются одновременно, чтобы затруднить перехват», — заявил старший научный сотрудник по военно-воздушным силам и технологиям лондонского аналитического центра Джастин Бронк.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри рассказал, что Россия использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также, предположительно, ложных целей.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны Украины не смогла сбить ни одной российской ракеты «Кинжал».