Парламент Узбекистана назначил референдум о новой Конституции на 30 апреля

Парламент Узбекистана определил дату голосования о проекте новой редакции Конституции — голосование предложили провести 30 апреля.

«Депутаты поддержали вопрос об установлении даты референдума по проекту конституционного закона 30 апреля 2023 года», — говорится в официальном сообщении.

В июле законодательная палата Узбекистана приняла решение продлить всенародное обсуждение проекта закона о поправках к Конституции страны.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов 6 марта сообщил, что по итогам изучения более 200 тыс. предложений подготовлена итоговая редакция законопроекта об изменениях и дополнениях в Конституцию страны.