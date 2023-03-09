МО: за сутки на Краснолиманском направлении ликвидировано до 115 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ», — говорится в сообщении.
За сутки было уничтожено до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».
8 марта Минобороны России сообщило, что в районе населённого пункта Мемрик в ДНР поражён штаб украинской 59-й мотопехотной бригады.