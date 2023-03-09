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МО: за сутки на Краснолиманском направлении ликвидировано до 115 бойцов ВСУ

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Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 115 военнослужащих и шесть единиц техники.
МО: за сутки на Краснолиманском направлении ликвидировано до 115 бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

За сутки было уничтожено до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».

8 марта Минобороны России сообщило, что в районе населённого пункта Мемрик в ДНР поражён штаб украинской 59-й мотопехотной бригады.

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