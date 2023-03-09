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В Молдавии опровергли сообщения, что воздушное пространство страны якобы пересекли ракеты

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Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что воздушное пространство республики было нарушено тремя ракетами.
В Молдавии опровергли сообщения, что воздушное пространство страны якобы пересекли ракеты
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщает РИА Новости.

«Минобороны опровергает информацию, согласно которой воздушное пространство Молдавии было нарушено крылатыми ракетами, запущенными из акватории Чёрного моря, во время утренних обстрелов украинских городов», — говорится в комментарии министерства порталу Deschide.md.

В ночь на 9 марта сообщалось, что на Украине воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Также сообщалось о взрывах в Киеве. Украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске, Луцке, Ровно и во Львовской области.

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