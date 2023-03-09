В Молдавии опровергли сообщения, что воздушное пространство страны якобы пересекли ракеты

Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что воздушное пространство республики было нарушено тремя ракетами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Минобороны опровергает информацию, согласно которой воздушное пространство Молдавии было нарушено крылатыми ракетами, запущенными из акватории Чёрного моря, во время утренних обстрелов украинских городов», — говорится в комментарии министерства порталу Deschide.md.

В ночь на 9 марта сообщалось, что на Украине воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Также сообщалось о взрывах в Киеве. Украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске, Луцке, Ровно и во Львовской области.