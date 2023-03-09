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МИД Приднестровья: средства для совершения теракта в Тирасполе изготовили на Украине

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Средства для совершения теракта в Тирасполе были изготовлены на Украине.
МИД Приднестровья: средства для совершения теракта в Тирасполе изготовили на Украине
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Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.

«Речь идёт о материально-технических средствах, непосредственно которые говорят о том, что они были изготовлены или были связаны с Украиной», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что «это не только взрывчатка, это и поражающие элементы, речь также идёт о признательных показаниях одного из непосредственных исполнителей».

Ранее сообщалось, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолий Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.

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