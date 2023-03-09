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Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в Запорожской области

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Народное ополчение начали формировать в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в Запорожской области
  • РИА Новости

«Подписал указ «О формировании народного ополчения Запорожской области». Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем», — заявил Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы.

Ранее сообщалось, что в докладе российскому президенту Владимиру Путину Балицкий акцентировал внимание на усилении сил ПВО для обеспечения надёжной защиты стратегически важных объектов региона.

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