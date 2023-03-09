Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в Запорожской области
- РИА Новости
«Подписал указ «О формировании народного ополчения Запорожской области». Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем», — заявил Балицкий в Telegram-канале.
По его словам, добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы.
Ранее сообщалось, что в докладе российскому президенту Владимиру Путину Балицкий акцентировал внимание на усилении сил ПВО для обеспечения надёжной защиты стратегически важных объектов региона.