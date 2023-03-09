Минэнерго Украины: обстреляны объекты энергетической инфраструктуры в семи областях страны
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«Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях», — заявил он.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил об экстренных отключениях электричества в городе.
Также власти Одесской и Харьковской областей Украины сообщили, что регионы сталкиваются с проблемами с электроснабжением в результате повреждений объектов инфраструктуры.
Ночью 9 марта воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.