На Украине из-за обесточивания участков железных дорог начались задержки поездов
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Об этом сообщили в компании.
«Имеем ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы. Из 98 рейсов «Укрзалізниця» пять задерживаются более чем на один час», — говорится в сообщении.
Ещё десять рейсов задерживаются более чем на 30 минут.
Ранее стало известно о взрывах в Киеве.
Также украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске, Луцке, Ровно и во Львовской области.
Ночью 9 марта воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.