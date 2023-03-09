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На Украине из-за обесточивания участков железных дорог начались задержки поездов

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Несколько поездов Украинской железной дороги задерживаются из-за обесточивания отдельных участков путей.
На Украине из-за обесточивания участков железных дорог начались задержки поездов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в компании.

«Имеем ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы. Из 98 рейсов «Укрзалізниця» пять задерживаются более чем на один час», — говорится в сообщении.

Ещё десять рейсов задерживаются более чем на 30 минут.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве.

Также украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске, Луцке, Ровно и во Львовской области.

Ночью 9 марта воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

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