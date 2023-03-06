Срочная служба в стране, возможно, больше не нужна, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Возможно, срочная служба нам больше не нужна», — сказал он в интервью Liga.net.

По мнению министра, юноши с 18 лет могут проходить курсы по военной подготовке, а раз в год — курсы по специализации.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о намерении киевского режима мобилизовать 150 тыс. новобранцев к концу марта.

В начале января министр обороны Украины Алексей Резников допустил проведение дополнительной мобилизации в стране.