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Резников допустил, что срочная служба на Украине больше не понадобится

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Срочная служба в стране, возможно, больше не нужна, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Резников допустил, что срочная служба на Украине больше не понадобится
  • Gettyimages.ru

«Возможно, срочная служба нам больше не нужна», — сказал он в интервью Liga.net.

По мнению министра, юноши с 18 лет могут проходить курсы по военной подготовке, а раз в год — курсы по специализации.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о намерении киевского режима мобилизовать 150 тыс. новобранцев к концу марта.

В начале января министр обороны Украины Алексей Резников допустил проведение дополнительной мобилизации в стране.

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