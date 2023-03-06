Резников допустил, что срочная служба на Украине больше не понадобится
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«Возможно, срочная служба нам больше не нужна», — сказал он в интервью Liga.net.
По мнению министра, юноши с 18 лет могут проходить курсы по военной подготовке, а раз в год — курсы по специализации.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о намерении киевского режима мобилизовать 150 тыс. новобранцев к концу марта.
В начале января министр обороны Украины Алексей Резников допустил проведение дополнительной мобилизации в стране.