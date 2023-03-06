Euractiv: Болгария через третьи страны поставила Киеву оружие на сумму более $1 млрд
- AP
«Болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы напрямую украинским компаниям, потому что есть практика, когда это происходит через иностранные программы», — сообщил изданию бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов.
В статье отмечается, что у болгарской оружейной промышленности были зафиксированы «рекордные продажи за границу», в основном в Польшу и Румынию. Из этих стран оружие, предположительно, отправляется на Украину.
При этом крупные государственные оружейные заводы в Сопоте, Карлове и Казанлыке отчитались о росте продаж на 100%, пишут авторы.
Ранее министры обороны Венгрии и Австрии Криштоф Салай-Бобровницки и Клаудия Таннер подтвердили, что не будут поставлять оружие Киеву.