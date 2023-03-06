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Минобороны: ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

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Министерство обороны России показало видео применения высокоточных боеприпасов нового поколения для поражения ангара с украинской бронетехникой.
Минобороны: ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • РИА Новости

«Боеприпас был применён по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили её обслуживание и ремонт», — сообщило ведомство.

Высокоточный боеприпас пробил перекрытие и взорвался внутри ангара, уничтожив бронетехнику и автомобили ВСУ, говорится в подписи к видео.

Минобороны России ранее показало боевую работу штурмовой группы ВДВ в зоне проведения спецоперации.

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