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Российский военный рассказал о точной работе миномётов ВДВ в ЛНР

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Миномётные расчёты ВДВ в ЛНР ведут очень точную стрельбу из-за небольшого расстояния до позиций противника, рассказал РИА Новости командир расчёта с позывным Гринч.

«Позавчера был случай: запросили пять мин на дальность 2 км, а поразили с одной мины. Пехота противника продвигалась в нашу сторону», — сообщил военный.

Он подчеркнул, что между российскими и украинскими войсками очень маленькая дистанция.

«Поэтому приходится работать очень точно, наш расчёт очень точно выполняет свою работу», — сказал он.

Минобороны России ранее показало боевую работу штурмовой группы ВДВ в зоне проведения спецоперации.

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