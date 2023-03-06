Российский военный рассказал о точной работе миномётов ВДВ в ЛНР

Миномётные расчёты ВДВ в ЛНР ведут очень точную стрельбу из-за небольшого расстояния до позиций противника, рассказал РИА Новости командир расчёта с позывным Гринч.

«Позавчера был случай: запросили пять мин на дальность 2 км, а поразили с одной мины. Пехота противника продвигалась в нашу сторону», — сообщил военный.

Он подчеркнул, что между российскими и украинскими войсками очень маленькая дистанция.

«Поэтому приходится работать очень точно, наш расчёт очень точно выполняет свою работу», — сказал он.

Минобороны России ранее показало боевую работу штурмовой группы ВДВ в зоне проведения спецоперации.