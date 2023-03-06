Российский военный рассказал о точной работе миномётов ВДВ в ЛНР
«Позавчера был случай: запросили пять мин на дальность 2 км, а поразили с одной мины. Пехота противника продвигалась в нашу сторону», — сообщил военный.
Он подчеркнул, что между российскими и украинскими войсками очень маленькая дистанция.
«Поэтому приходится работать очень точно, наш расчёт очень точно выполняет свою работу», — сказал он.
Минобороны России ранее показало боевую работу штурмовой группы ВДВ в зоне проведения спецоперации.