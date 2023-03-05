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В ДНР сообщили, что ВСУ за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку

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ВС Украины за 50 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку.
В ДНР сообщили, что ВСУ за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку
  • РИА Новости

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:10 — населённый пункт Курахово — город Донецк (Петровский район). Выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Данный район также был обстрелян в 18:45 восемью снарядами НАТО.

Кроме того, Пантелеймоновку ВСУ обстреляли шестью снарядами в 18:20, а Ясиноватую — пятью снарядами в 19:00.

Ранее в администрации Лисичанска сообщили, что обстрел города, во время которого погиб мирный житель, вели целенаправленно по пункту раздачи питьевой воды.

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