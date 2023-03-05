РИА Новости: боевики ВСУ ночью обстреляли три города в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Васильевка, Старая Збурьевка, Геройское, Софиевка, выпустив в общей сложности 51 снаряд из ствольной артиллерии», — сказал он.
По его словам, в настоящий момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что два мирных жителя погибли и ещё четверо пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.