РИА Новости: боевики ВСУ ночью обстреляли три города в Херсонской области

Украинские боевики на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным сёлам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Васильевка, Старая Збурьевка, Геройское, Софиевка, выпустив в общей сложности 51 снаряд из ствольной артиллерии», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что два мирных жителя погибли и ещё четверо пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.