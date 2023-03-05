Узнать больше

РИА Новости: боевики ВСУ ночью обстреляли три города в Херсонской области

Короткая ссылка
Украинские боевики на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным сёлам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.
РИА Новости: боевики ВСУ ночью обстреляли три города в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Васильевка, Старая Збурьевка, Геройское, Софиевка, выпустив в общей сложности 51 снаряд из ствольной артиллерии», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент информация о жертвах и разрушениях уточняется. 

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что два мирных жителя погибли и ещё четверо пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить