Экс-генпрокурор Украины Луценко рассказал о приказе выехать из Артёмовска
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«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооружённых сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне», — приводит РИА Новости его слова.
Луценко подчеркнул, что подразделение, где он проходил службу в течение 110 дней, также перевели на другое направление.
Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин подтвердил данные о том, что Артёмовск практически взят в окружение, кольцо смыкается.