Экс-генпрокурор Украины Луценко рассказал о приказе выехать из Артёмовска

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко получил приказ покинуть Артёмовск (Бахмут) в ДНР. Он отметил, что служит оператором беспилотников.

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооружённых сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне», — приводит РИА Новости его слова.

Луценко подчеркнул, что подразделение, где он проходил службу в течение 110 дней, также перевели на другое направление.

Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин подтвердил данные о том, что Артёмовск практически взят в окружение, кольцо смыкается.