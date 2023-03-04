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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой четыре

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В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло землетрясение магнитудой четыре.
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой четыре
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Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи.

По её словам, как передаёт РИА Новости, эпицентр подземного толчка находился в 370 км юго-восточнее Душанбе и в 97 км восточнее Сарезского озера.

«Магнитуда землетрясения составила четыре», — отметила Юсуфи.

По её словам, жертв и разрушений не зарегистрировано.

23 февраля в Таджикистане на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, который расположен на северо-западе Китая, произошло землетрясение магнитудой 7,3.

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