В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой четыре

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло землетрясение магнитудой четыре.

Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи.

По её словам, как передаёт РИА Новости, эпицентр подземного толчка находился в 370 км юго-восточнее Душанбе и в 97 км восточнее Сарезского озера.

«Магнитуда землетрясения составила четыре», — отметила Юсуфи.

По её словам, жертв и разрушений не зарегистрировано.

23 февраля в Таджикистане на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, который расположен на северо-западе Китая, произошло землетрясение магнитудой 7,3.