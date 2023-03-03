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Украинский премьер заявил, что данные чёрного ящика упавшего в Броварах вертолёта получены

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Данные чёрного ящика с упавшего в Броварах, городе-спутнике Киева, вертолёта, на котором летело руководство МВД Украины, получены и переданы следствию. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Украинский премьер заявил, что данные чёрного ящика упавшего в Броварах вертолёта получены
  • globallookpress.com
  • © Attila Husejnow/Keystone Press Agency

По его словам, чёрный ящик направили во Францию для расшифровки.

«Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается», — приводит РИА Новости заявление Шмыгаля на пресс-конференции.

В январе в Броварах разбился вертолёт, в результате крушения погибли глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

По данным источников украинского издания «СТРАНА» в МВД, вертолёт в Броварах потерпел крушение, предварительно, из-за ошибки пилота.

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