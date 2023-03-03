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При падении самолёта в Енакиеве никто не пострадал

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В результате падения самолёта в Енакиеве никто не пострадал, заявил мэр Енакиева Роман Храменков.
При падении самолёта в Енакиеве никто не пострадал
  • РИА Новости
  • © Игорь Маслов

«На земле однозначно никто не пострадал, потому что в том месте (где упал самолёт. — RT) находится фермерское хозяйство», — цитирует его ТАСС.

По словам Храменкова со ссылкой на хозяина фермерского хозяйства, самолёт лежит в лесополосе.

«Ни территория поселка, ни территория города не задеты», — сказал он.

Ранее Храменков заявил, что над городом сбили самолёт.

Уточнялось, что лётчики катапультировались. О принадлежности самолёта неизвестно.

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