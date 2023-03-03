При падении самолёта в Енакиеве никто не пострадал
- РИА Новости
- © Игорь Маслов
«На земле однозначно никто не пострадал, потому что в том месте (где упал самолёт. — RT) находится фермерское хозяйство», — цитирует его ТАСС.
По словам Храменкова со ссылкой на хозяина фермерского хозяйства, самолёт лежит в лесополосе.
«Ни территория поселка, ни территория города не задеты», — сказал он.
Ранее Храменков заявил, что над городом сбили самолёт.
Уточнялось, что лётчики катапультировались. О принадлежности самолёта неизвестно.