При падении самолёта в Енакиеве никто не пострадал

В результате падения самолёта в Енакиеве никто не пострадал, заявил мэр Енакиева Роман Храменков.

«На земле однозначно никто не пострадал, потому что в том месте (где упал самолёт. — RT) находится фермерское хозяйство», — цитирует его ТАСС.

По словам Храменкова со ссылкой на хозяина фермерского хозяйства, самолёт лежит в лесополосе.

«Ни территория поселка, ни территория города не задеты», — сказал он.

Ранее Храменков заявил, что над городом сбили самолёт.

Уточнялось, что лётчики катапультировались. О принадлежности самолёта неизвестно.