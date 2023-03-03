Мирная жительница пострадала при обстреле Енакиева со стороны ВСУ

Женщина пострадала при обстреле Енакиева украинскими войсками.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Енакиево: по ул. Шевченко, 13, пострадала женщина 1952 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее украинские военные выпустили по Андреевке американскую ракету AGM-88 HARM.