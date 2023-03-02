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Мишустин прибыл с визитом в Душанбе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Душанбе.
Мишустин прибыл с визитом в Душанбе
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что он встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, председателем Верхней палаты парламента республики, председателем Душанбе Рустамом Рахмоном и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

На повестке переговоров будут актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта, в культурно-гуманитарной сфере.

Ранее представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков заявил, что товарооборот российской и таджикистанской сторон в 2022 году впервые превысил $1,5 млрд.

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