Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Душанбе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что он встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, председателем Верхней палаты парламента республики, председателем Душанбе Рустамом Рахмоном и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

На повестке переговоров будут актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта, в культурно-гуманитарной сфере.

Ранее представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков заявил, что товарооборот российской и таджикистанской сторон в 2022 году впервые превысил $1,5 млрд.