Глава КГВА Попко: тревога в Киеве объявлялась из-за появления в небе воздушного шара
- AFP
«По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Приняты соответствующие меры для его ликвидации», — приводится слова Попко в Telegram-канале КГВА.
Ранее утром воздушная тревога была также объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.