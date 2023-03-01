Глава КГВА Попко: тревога в Киеве объявлялась из-за появления в небе воздушного шара

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что воздушная тревога в Киеве объявлялась в среду, 1 марта, из-за появления в небе небольшого воздушного шара.

«По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Приняты соответствующие меры для его ликвидации», — приводится слова Попко в Telegram-канале КГВА.

Ранее утром воздушная тревога была также объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.