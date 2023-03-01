Шор: Санду под давлением кураторов хочет утопить Молдавию в крови и втянуть в войну

Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что действующий президент Молдавии Майя Санду под давлением кураторов хочет утопить страну в крови и втянуть в войну.

«Вторая проблема нашего государства в том, что Майя Санду под давлением своих западных кураторов хочет в буквальном смысле утопить Молдову в крови и втянуть в войну. Санду, понимая, что у неё абсолютно потеряна власть... и единственный для неё способ сегодня удержаться у власти — это втянуть нашу страну в военный конфликт», — заявил он.

Шор напомнил, что в Конституции Молдавии зафиксирован нейтральный статус республики.

«Молдавия — маленькое и мирное государство. Более того, у нас в конституции прописан однозначный нейтралитет, который Санду своими действиями втаптывает в грязь. И сегодня у людей это очень большая проблема, потому что Молдавия и её граждане хотят мирно жить», — добавил он.

Ранее в Кишинёве прошли антиправительственные протесты. Сторонники оппозиционной партии «Шор» требовали отставки президента страны.