Шор: Санду под давлением кураторов хочет утопить Молдавию в крови и втянуть в войну
«Вторая проблема нашего государства в том, что Майя Санду под давлением своих западных кураторов хочет в буквальном смысле утопить Молдову в крови и втянуть в войну. Санду, понимая, что у неё абсолютно потеряна власть... и единственный для неё способ сегодня удержаться у власти — это втянуть нашу страну в военный конфликт», — заявил он.
Шор напомнил, что в Конституции Молдавии зафиксирован нейтральный статус республики.
«Молдавия — маленькое и мирное государство. Более того, у нас в конституции прописан однозначный нейтралитет, который Санду своими действиями втаптывает в грязь. И сегодня у людей это очень большая проблема, потому что Молдавия и её граждане хотят мирно жить», — добавил он.
Ранее в Кишинёве прошли антиправительственные протесты. Сторонники оппозиционной партии «Шор» требовали отставки президента страны.