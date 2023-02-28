В центре Кишинева проходит антиправительственная акция

Сторонники движения «За Молдову» организовали в центре Кишинёва акцию протеста против политики президента Молдавии Майи Санду.

Об этом пишет Интерфакс.

«Во главе колонны идут депутаты парламента от партии «Шор» Марина Таубер и Регина Апостолова. Колонну сопровождают десятки полицейских», — сказано в материале.

Отмечается, что акция протеста была объявлена в связи с требованием, выдвинутым ранее к правительству страны, оплатить все счета за коммунальные услуги за три месяца зимы.

Сообщается, что уже начались столкновения.

19 февраля в столице Молдавии прошла мирная акция протеста против роста тарифов на энергоносители.

Демонстранты призвали Санду уйти в отставку.