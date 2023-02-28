Американский наёмник рассказал об использовании ВСУ мирных жителей для фейковых новостей
- AP
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«На второй день после моего приезда мы были во Львове. Находились в подвале школы. Над нами разместили группу людей — цыган. А солдат — внизу. Чтобы, если ударят по школе, выглядело так, будто разбомбили пристанище беженцев. Так же действовали в Донецке, в Харькове», — сказал он.
Ранее эвакуированные жители города Соледара в Донецкой Народной Республике рассказали, как военные Вооружённых сил Украины заставляли их покинуть своё жильё.