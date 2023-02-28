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Американский наёмник рассказал об использовании ВСУ мирных жителей для фейковых новостей

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Американский наёмник Джон Макинтайр, служивший в «Иностранном легионе» и перешедший на сторону России, рассказал военкору RT Мураду Газдиеву, что мирных жителей ВСУ использовали не только как щит, но и для фейковых новостных сюжетов.
Американский наёмник рассказал об использовании ВСУ мирных жителей для фейковых новостей
  • AP
  • © Bernat Armangue

«На второй день после моего приезда мы были во Львове. Находились в подвале школы. Над нами разместили группу людей — цыган. А солдат — внизу. Чтобы, если ударят по школе, выглядело так, будто разбомбили пристанище беженцев. Так же действовали в Донецке, в Харькове», — сказал он.

Ранее эвакуированные жители города Соледара в Донецкой Народной Республике рассказали, как военные Вооружённых сил Украины заставляли их покинуть своё жильё.

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