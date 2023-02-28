Марочко: в Купянск направили 700 украинских мобилизованных, не проходивших подготовку

Украинских мобилизованных без какой-либо спецподготовки массово свозят в Купянск Харьковской области.

Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных, не прошедших спецподготовку украинских военнослужащих», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, их расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан.

Конфликты мобилизованных с непосредственными командирами ВСУ участились, так как вновь прибывшим солдатам не дают возможности пройти спецподготовку, в том числе по обращению с оружием, добавил он.

10 февраля российский военный с позывным Кит рассказал, что некоторые мобилизованные солдаты ВС Украины сдаются в плен, не желая принимать участия в боевых действиях на стороне киевского режима.

В декабре бывший украинский военнослужащий Игорь Бровко рассказал о коррупции в ВСУ и расправах командиров над своими подчинёнными, свидетелем которых он был.