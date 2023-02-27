Узнать больше

Венгерская компания Wizz Air с 14 марта приостановит полёты в Кишинёв

Короткая ссылка
Венгерская компания Wizz Air с 14 марта приостановит все рейсы в кишинёвский международный аэропорт из соображений безопасности, сообщило управление гражданской авиации Молдавии.
Венгерская компания Wizz Air с 14 марта приостановит полёты в Кишинёв
  • globallookpress.com
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON

«Управление гражданской авиации подтверждает, что авиаперевозчик Wizz Air приостановил все свои рейсы в/из Международного аэропорта Кишинёва с 14 марта 2023 года», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Как уточнили в управлении, компания приняла такое решение после анализа уровня безопасности воздушного пространства Молдавии.

10 февраля молдавское Минобороны сообщило, что воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить