Венгерская компания Wizz Air с 14 марта приостановит полёты в Кишинёв

Венгерская компания Wizz Air с 14 марта приостановит все рейсы в кишинёвский международный аэропорт из соображений безопасности, сообщило управление гражданской авиации Молдавии.

«Управление гражданской авиации подтверждает, что авиаперевозчик Wizz Air приостановил все свои рейсы в/из Международного аэропорта Кишинёва с 14 марта 2023 года», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Как уточнили в управлении, компания приняла такое решение после анализа уровня безопасности воздушного пространства Молдавии.

10 февраля молдавское Минобороны сообщило, что воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины.