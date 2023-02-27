Рогов: украинские войска превратили остров Хортица в укрепрайон

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращён ВС Украины в укрепрайон.

AFP

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«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон», — передаёт его слова РИА Новости. Рогов уточнил, что на острове маскируется военная техника. Ранее на острове были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и иностранного легиона, добавил он. Ранее Рогов сообщил, что российские военные уничтожили в занятом ВСУ городе Запорожье объект системы противовоздушной обороны.