Рогов: украинские войска превратили остров Хортица в укрепрайон
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«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон», — передаёт его слова РИА Новости.
Рогов уточнил, что на острове маскируется военная техника.
Ранее на острове были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и иностранного легиона, добавил он.
Ранее Рогов сообщил, что российские военные уничтожили в занятом ВСУ городе Запорожье объект системы противовоздушной обороны.