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Рогов: украинские войска превратили остров Хортица в укрепрайон

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращён ВС Украины в укрепрайон.
Рогов: украинские войска превратили остров Хортица в укрепрайон
  • AFP
  • © Marina Moyseyenko

«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон», — передаёт его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что на острове маскируется военная техника.

Ранее на острове были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и иностранного легиона, добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные уничтожили в занятом ВСУ городе Запорожье объект системы противовоздушной обороны.

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