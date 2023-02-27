РИА Новости: около 20 сетей СБУ раскрыли в Запорожской области с начала СВО
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Об этом сообщил РИА Новости представитель спецслужб.
«Были ликвидированы около 20 сетей украинской разведки. Предотвращены десятки покушений и терактов, организаторами которых являлась СБУ. Найдено в схронах до тысячи единиц оружия и боеприпасов», — уточнил он.
В конце декабря 2022 года сообщалось, что сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали агента украинских спецслужб, который передавал СБУ сведения о численности подразделений ВС России и маршрутах их перемещения для корректировки артиллерийских и ракетных ударов по их позициям.