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Ещё в трёх областях Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве работает ПВО

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Воздушная тревога объявлена в ночь на 27 февраля ещё в нескольких областях Украины, сообщается о работе ПВО.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Несколькими минутами ранее сирены включились в Киеве, а также Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Затем тревогу объявили в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях Украины. Сирены также звучат в подконтрольной Киеву части ДНР.

«Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе средств ПВО в столице и области», — говорится в сообщении ТАСС.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской области.

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