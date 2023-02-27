Ещё в трёх областях Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве работает ПВО
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Несколькими минутами ранее сирены включились в Киеве, а также Киевской, Полтавской и Черниговской областях.
Затем тревогу объявили в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях Украины. Сирены также звучат в подконтрольной Киеву части ДНР.
«Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе средств ПВО в столице и области», — говорится в сообщении ТАСС.
Ранее воздушную тревогу объявили в Киевской, Полтавской и Черниговской областях.
Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской области.