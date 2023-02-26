Польский корпус наёмников в составе украинских войск потерял около 2500 человек убитыми, которые погибли не на родине, а на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

«Там уже 20 тыс. военнослужащих из Польши, сражающихся под украинским командованием, в украинской форме за Украину. Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не в Польше, а на Украине», — сказал Макгрегор.

Как отмечал вице-премьер Польши, министр обороны Мариуш Блащак, польские власти не считают проблемой наличие польских наёмников на Украине.

7 февраля помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ в Угледаре расстреляли группу польских наёмников.