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Резников сообщил о приезде министра обороны Эстонии Ханно Певкура в Киев

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал в своих соцсетях о приезде эстонского коллеги Ханно Певкура в Киев.
Резников сообщил о приезде министра обороны Эстонии Ханно Певкура в Киев
  • РИА Новости

По словам Резникова, эстонская помощь Украине превысила 1% ВВП.

«Постоянная поддержка в рамках Рамштайна, гаубицы 155 мм, инициатива «1 млн снарядов 155 мм для Украины», полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония», — цитирует украинского министра РИА Новости.

9 февраля премьер Эстонии Кая Каллас предложила странам ЕС приступить к совместным закупкам военной техники для Украины по аналогии с вакцинами от коронавирусной инфекции.

Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил о готовности начать производство боеприпасов для Украины.

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