Опубликовано видео ударов Су-25 ВКС России по украинскому укрепрайону в Авдеевке

Два штурмовика ВКС России Су-25 сбросили фугасные бомбы ФАБ-500 на украинские позиции в Авдеевке в ДНР, сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео, на котором показаны бомбовые удары.

Офицер с позывным Саймон рассказал, что на видео показан террикон, вокруг которого «сплошной укрепрайон» ВСУ.

«Он создавался там на протяжении последних девяти лет. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы», — сказал военный.

По этой позиции регулярно наносятся удары, отметил он.

Военный назвал это место стратегически важной для взятия Авдеевки высотой.

«Эта высота мешает продвигаться нашим штурмовым отрядам. Поэтому ВКС России её и обрабатывают. Для взятия Авдеевки, а оно неизбежно, это необходимо», — отметил офицер.

Агентство пишет, что удар нанесли 26 февраля около 10:45.

24 февраля в Минобороны России сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ под Авдеевкой в ДНР.