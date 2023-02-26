Чешский политолог Крейчи посоветовал Киеву пойти на территориальные уступки

Украине придётся пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Такое мнение выразил чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для Parlamentní listy.

«Наиболее вероятным вариантом завершения вооружённого конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжён с территориальными уступками со стороны Киева», — отметил Крейчи.

Он добавил, что ничто не может повлиять на такой исход событий.

Политолог также выразил уверенность, что введённые ЕС санкции в отношении России наносят вред самим европейским странам.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия не начинала боевых действий, она пытается их закончить.

Путин также отмечал, что целью спецоперации на Украине является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.