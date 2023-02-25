Бюст советского генерала Третьяка снесли в Полтавской области Украины

В городе Хорол Полтавской области на Украине демонтировали бюст советского генерала Ивана Третьяка.

Об этом информирует украинское издание «Суспильне».

«В городе Хорол 25 февраля демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку», — сказано в материале.

По словам регионального представителя Украинского института нацпамяти в Полтавской области Олега Пустовгара, работы по демонтажу провели по распоряжению главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

9 февраля украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что в Киеве начали демонтаж памятника советскому генералу, Герою Советского Союза Николаю Ватутину.

Кроме того, директор департамента охраны культурного наследия киевской городской государственной администрации Александр Неборяк сообщил, что власти Киева планируют демонтировать около 300 памятников, бюстов и мемориальных досок, связанных с историей СССР.